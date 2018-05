Sukses di Tangga Lagu AS, BTS Dapat Ucapan Selamat dari Presiden Korsel

Seoul: Presiden Korea Selatan Moon Jae-in memberi ucapan selamat kepada grup Bangtan Boys (BTS) atas prestasi mereka sebagai K-pop pertama yang menduduki posisi puncak dalam tangga lagu Amerika Serikat, Billboard pada Minggu 27 Mei 2018.



Pesan resmi ini ditulis oleh Moon Jae-in melalui akun Facebook.

"Selamat kepada ketujuh anak laki-laki dan para pendukung mereka, ARMY!" tulis Moon Jae-in, Selasa, 29 Mei 2018 waktu setempat."Lagu-lagu, aksi dansa, mimpi, serta antusiasme BTS diberi kekuatan dan menguatkan orang-orang uda di dunia. Saya mengucapkan selamat kepada BTS yang telah menduduki posisi puncak dalam Billboard 200 dengan album mereka berjudul Love Yourself: Tear. Ini kali pertama album Korea diklaim menduduki puncak teratas, dan juga sebagai album non-Inggris pertama dalam 12 tahun terakhir.""Tarian dan nyanyian dari BTS adalah tulus dari hati. Kekuatan ini mengubah kesedihan menjadi harapan dan mengubah perbedaan menjadi kesamaan. Masing-masing dari tujuh personel bernyanyi dengan cara yang jujur dan kehidupan yang mereka inginkan. Melodi dan lirik mereka mampu melampaui batas wilayah, bahasa, budaya, dan institusi.""Bangtan, yang secara harfiah berarti peluru dalam bahasa Korea, lahir dari kehendak untuk melindungi remaja dari prasangka dan penindasan. Nama masing-masing anggota antara lain Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V dan Jungkook akan selalu dikenang dalam waktu yang lama. Terima kasih BTS telah menyebar kebahagiaan di seluruh Korea dan dunia dengan aksi hebat kalian," bunyi pernyataan Moon Jae-in dalam akun Facebook.BTS memang baru merilis album baru mereka Love Yourself: Tear dan langsung menduduki posisi puncak dalam tangga lagu album terbaik Billboard 200. Perilisan album ketiga mereka ini mendapat sambutan antusias dari ARMY dan penikmat musik dunia.Love Yourself: Tear merupakan album studio ketiga BTS (album keenam secara keseluruhan) yang dirilis resmi di bawah Big Hit Entertainment pada Jumat, 18 Mei 2018 waktu Korea Selatan. Dilaporkan sebelumnya, enam hari pada periode pertama prajual album ini mencapai 1,44 juta kopi dalam lingkup domestik.Album Love Yourself: Tear dirilis bersama dengan lead single Fake Love yang disaksikan sekitar 30 juta penonton di YouTube dalam sehari.(DEV)