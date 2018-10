Tak Hadir ke Konser Megadeth, Jokowi Berikan Pesan

Yogyakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhalangan hadir ke Jogjarockarta 2018. Festival musik rock yang menghadirkan dedengkot thrash metal, Megadeth.



Sebelumnya, melalui Twitter, band yang dikomandoi oleh Dave Mustaine ini secara khusus mengundang Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri hadir dalam festival yang digelar di Stadion Kridosono, pada Sabtu, 27 Oktober 2018 ini.

Meski berhalangan hadir, Jokowi menyampaikan pesan video pada penonton Jogjarockarta dan Megadeth."Saya penggemar Megadeth, band rocknya Dave Mustaine, saya suka lagu Sweating Bullets, Ashes In Your Mouth dan Wake Up Dead, tapi enggak tahu nanti dimainkan atau tidak. Selamat menonton semuanya," ucap Presiden ke-tujuh Indonesia itu.Dua dari lagu yang disebut Jokowi pada akhirnya dimainkan oleh Megadeth.Jogjarockarta menghadirkan sejumlah band besar Indonesia, sebelum tampilnya Mengadeth. Antara lain Edane, Elpamas God Bless dan Seringai.Jogjarockarta merupakan festival rock terbesar di Yogyakarta. Tahun ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan. Pada tahun pertama, Jogjarockarta berhasil memboyong Dream Theater.(ELG)