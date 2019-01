Brendon Urie Berencana Membuat Panggung Musikal

Los Angeles: Brendon Urie sedang membuat proyeksi baru. Dia berencana membuat panggung musikal dengan konten kisah nyata hidupnya.



Penyanyi berusia 31 tahun itu bahkan berencana menulis sendiri naskah panggung musikal dan mengangkatnya dalam film.

"Saya telah berbincang dengan beberapa sutradara tentang ide musik film dan tentang teater musikal, mungkin Broadway,"ungkapnya, dikutip dari NME."Saya berbicara tentang kisah saya sendiri, besar di Vegas, kita akan lihat apa yang terjadi," kata Brendon.Personel tunggal Panic! At The Disco pernah terlibat proyek musical Broadway Kinky Boots pada 2017 selama tiga bulan.Selain bermusik, Brendon mendambakan peran produksi Wes End dari London seperti Jean Valjean dalam Les Misérables atau Elder Price dalam The Book of Mormon.Sementara itu, pada Desember tahun lalu Brendon Urie sempat menyatakan ingin merambah musik metal. Brendon pernah memberi sentuhan genre metal dalam singel lama berjudul The Calendar yang belum pernah dirilis ke publik. Dia berencana merilis singel itu di SoundCloud dalam waktu dekat.(ELG)