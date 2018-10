Konser Musisi dan Para Menteri Kumpulkan Donasi Rp18 M untuk Korban Gempa Palu

View this post on Instagram

Gitar milik mas @hanifdhakiri berhasil dilelang Rp 1 Milyar. Tampak Kang @triawanmunaf, Pak @agusgumiwangk, Mas @hanifdhakiri dan Mbak Puan bergantian menandatangani gitar yang akan dilelang. . . . #prayforpalu #prayforsulawesi #100biduan100hits