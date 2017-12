Ed Sheeran Ingin Buat Album yang Terinspirasi Bruce Springsteen

Jakarta: Ed Sheeran mengungkapkan bahwa album terbarunya nanti akan menjadi album dengan "penjualan terendah". Pelantun lagu Shape of You tersebut berbicara mengenai apa yang akan dia lakukan setelah mengeluarkan album Divide baru-baru ini dan mengatakan bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda.



"Rencanaku adalah mengeluarkan album lo-fi (low fidelity) yang akan menjadi albumku dengan penjualan terendah namun tetap dicintai," katanya kepada The Times.

Ia juga mengungkapkan bahwa membuat album lo-fi tersebut terinspirasi dari album Bruce Springsteen yang berjudul Nebraska."Aku hanya mendengar Springsteen akhir-akhir ini. Aku sedang bersama Kit (Harrington) dari Game of Thrones saat kami bermalam di New York, kembali ke hotelnya untuk minum, dan kemudian dia menyanyikan Atlantic City. Kemudian saya pun mulai mendengarkan Nebraska," katanya.Pekan lalu, Ed menerima gelar MBE dari kerajaan Inggris atas kiprahnya di dunia musik dan kegiatan amal.Pada saat menerima penghargaan tersebut, ia mengatakan, "Kalian tahu tidak, kakekku [Bill Sheeran] adalah seorang penggemar keluarga kerajaan, dia memiliki semua piring dan barang-barang keluarga kerajaan.""Dan dia meninggal pada hari ini tepat empat tahun yang lalu, aku pikir dia akan sangat bangga," kata Ed.(ELG)