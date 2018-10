Calum Scott Konser di Jakarta Desember 2018

Jakarta: Promotor Full Color Entertainment kembali menghadirkan satu solois asal Britania yaitu Calum Scott. Penyanyi yang dikenal lewat singel You Are The Reason ini akan bertandang ke Jakarta pada 2 Desember 2018.



Kedatangan musisi berusia 30 tahun itu dalam rangka Human Asian Tour mempromosikan album Only Human. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan lebih lanjut terkait jumlah lagu dan teknis panggung.

Calum Scott adalah musisi jebolan ajang pencarian bakat Britain's Got Talent 2015. Namanya pun kian melambung ketika merilis singel duet bersama Leona Lewis, You Are The Reason. Hingga saat ini, Calum Scott baru merilis satu album studio Only Human yang dirilis pada 9 Maret 2018.Saat ini, promotor Full Color tengah bersiap menyambut kedatangan Charlie Puth, musisi asal New Jersey yang akan menggelar konser pada 16 November 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang.Untuk harga tiket konser Calum Scott belum ada keterangan resmi dari pihak promotor. Ini akan menjadi kali pertama Calum Scott bertandang ke Indonesia.(ELG)