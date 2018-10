Sajama Cut Rilis EP Chinese Magicians dalam Bentuk Kaset

Jakarta: Grup musik rock independen asal Jakarta, Sajama Cut kembali merilis karya EP mereka berjudul Chinese Magicians. Kali ini, Sajama Cut merilis karya dalam bentuk kaset dalam rangka merayakan Cassette Store Day 2018.



Album ini mulanya hanya dirilis secara digital pada Record Store Day 2011.

"Chinese Magicians sebenarnya adalah EP yang dirilis pada 2011 oleh sebuah label rekaman di Inggris, Lazy Acre Records untul fans kami di sana. Mayoritas lagu aslinya adalah beberapa lagu dari album Manimal," kata Marcel Thee, vokalis Sajama Cut dalam keterangan tertulisnya.Di era itu, Sajama Cut aktif menciptakan karya lagu meski tidak semuanya dirilis dan hanya beberapa yang diperdengarkan untuk publik."Namun, kala itu Sajama Cut sebenarnya cukup aktif memproduksi lagu-lagu yang dirilis secara terbatas. Maksudnya, hanya dalam format fisik yang terbatas. Lagu bonus di sini Evil Twin merupakan sebuah lagu yang waktu itu sedang sering dibawakan live. Menurut gue, itu cukup seru karena ada percampuran antara melodi-melodi ala Manimal dan harmonisasi yang mulai kami suka waktu itu," tambahnya.Sajama Cut masih digawangi oleh Marcel Thee (vokal), Dion Panlima Reza (gitar), Banu Satrio (drum) serta Hans Patria (keyboard). Band ini telah merilis 3 album dan memiliki alasan khusus merilis ulang Chinese Magicians."Secara lirik, Evil Twin menarik karena merujuk pada fanatisme dalam berbagai konteks. Jadi, yang rasanya relevan pada 2011 itu, sedihnya semakin relevcan pada 2018 ini," kata Marcel.Kaset Chinese Magicians akan dirilis perdana dalam gelaran Cassette Store Day Indonesia pada 13 Oktober 2018. Kaset ini dirilis oleh Lange Srawa Records seharga Rp60 ribu.Selain Chinese Magician, Langen Srawa Records juga merilis beberapa album di antaranya Semburat Silang Warna (The Upstairs), EP Jingga dan Batas Kota (Candrabhakti), Love (Dear Nancy), Evergreen (Ballads of the Cliché), Dramaturgi Underground (Morfem), Neurobic (Hightime Rebellion), Tropical Industries (The Cat Police), EP Love Trilogy (Rumahsakit), Alkisah (Theory of Discoustic), dan Paintings (Ballads of the Cliché).(ELG)