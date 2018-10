Bocoran Lagu Megadeth di Jogjarockarta 2018

Yogyakarta : Band metal asal Amerika Megadeth siap mengguncang panggung musik Indonesia. Megadeth bakal tampil di event Jogjarockarta Festival 2018, di GOR Kridosono, Yogyakarta, Sabtu 27 Oktober 2018.



Band yang digawangi oleh Dave Mustaine (vocal dan gitar), David Ellefson (bass), Kiki Loureiro (gitar) dan Dirk Verbeuren (drum) ini bakal memuaskan pecinta musik rock dan metal selama 90 menit. Penampilannya nanti adalah bagian dari rangkaian tur dunia untuk merayakan ulang tahun ke-35 karier musik Megadeth.

Pertunjukan ini adalah penampilannya keempat di Indonesia. Kali pertama Megadeth tampil di Medan pada 2001. Dilanjutkan dengan perform di Jakarta pada 2007 dan 2017.Dave Mustaine mengatakan, dirinya sudah menyiapkan lagu-lagu special bagi para fans di Indonesia. Ia beserta tim telah berlatih secara maksimal untuk menampilkan pertunjukan yang memukau."Kami coba pilihkan lagu-lagu hit kami. Tak mudah buat memilih yang terbaik diantara lebih dari dua ratus lagu-lagu kami,” ujar Dave dalam bahasa Inggris saat jumpa pers di Yogyakarta, Jumat 26 Oktober 2018.Sederet album hit band yang berdiri tahun 1983 diantaranya Rust in Peace, Countdown to Extinction dan Youthanasia.Bocorannya list lagu yang akan dibawakan hampir sama dengan yang dimainkan dalam konser Megadeth di negara lainnya. Adapula beberapa lagu lama yang di remix ulang.List lagu yang sering ditampilkan pada rangkaian tour mereka diantaranya Holy Wars, Peace Sells, Dystopia, The Conjuring, Hangar 18, Sweating Bullets.Sederet musisi rock tanah air juga akan turut meramaikan Jogjarockarta 2018 diantaranya Blackout, Koil, Edane, Elpamas, Seringai dan God Bless.(ELG)