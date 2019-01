The Weeknd Terlibat Proyek Kolaborasi Terbaru dengan Gesaffelstein

Los Angeles: Mike Levy, DJ asal Prancis dengan nama panggung Gesaffelstein merilis teaser karya kolaborasi dengan The Weeknd dalam singel Lost in The Fire, Senin, 7 Januari 2019. Teaser berdurasi 11 detik itu menampilkan Mike Levy dalam balutan logam.



Ini menjadi proyek ketiga Mike Levy dan musisi asal Kanada bernama Abel Tesyafe tersebut. Sebelumnya, mereka berkolaborasi dalam singel I Was Never There dan Hurt You. Dua singel ini masuk dalam EP My Dear Melancholy yang dirilis The Weeknd tahun lalu.

Mike Levy kembali dari hiatus lewat singel Reset pada November tahun lalu. Levy memulai debut bermusik lewat album Aleph yang dirilis 28 Oktober 2013.The Weeknd belum lama ini bertandang ke Indonesia dalam panggung musik festival populer Djakarta Warehouse Project (DWP) yang kesepuluh di Garuda Wisnu Kencana Bali pada awal Desember tahun lalu. November lalu, dia juga mengunggah artwork untuk album terbaru Chapter IV.Starboy menjadi album tersukses The Weeknd pada 2016. Mengutip laporan NME, album ketiga ini sukses terjual lebih dari tiga juta kopi.(ELG)