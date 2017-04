Band Swedia Rilis Video Musik Terbaru Karya Kristen Stewart

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup musik Skotlandia Chvrches merilis video musik terbaru untuk lagu Down Side of Me dari album 2015 berjudul Every Open Eye. Klip video ini disutradarai oleh model dan aktris The Twilight Saga Kristen Stewart.



Lagu untuk video musik adalah versi baru Chvrches yang digarap untuk seri album kompilasi 7-Inches for Planned Parenthood. Sejumlah musisi seperti John Legend, Bon Iver, dan grup musik Foo Fighters juga bergabung.

Album 7IPP adalah proyek kampanye seniman untuk mendukung Planned Parenthood, organisasi nirlaba penyedia akses kesehatan publik Amerika yang hendak ditutup oleh pemerintah.Lauren Mayberry, garda depan Chvrches berkata bahwa lagu Down Side of Me sebenarnya tidak ditulis secara khusus untuk kampanye 7IPP. Namun lirik berisi nasehat dari orang yang telah 'jatuh' ini dapat dimaknai ke sana."Aku sangat senang liriknya dapat diinterpretasi untuk mendukung tujuan proyek ini secara keseluruhan. Kita semua harus bisa yakin bahwa pemerintah bekerja untuk kita demi yang terbaik. Jika mereka tidak, mereka harus bertanggung jawab," kata Lauren dalam keterangan pers, seperti dikutip oleh Pitchfork.Video musik Chvrches ini merupakan versi live untuk lagu Down Side of Me. Para personel memainkan trek di dalam ruangan. Visual didominasi oleh shot jarak dekat Lauren yang terasa intens, dengan nuansa warna putih terang dan lampu kuning studio.Karya ini sendiri menjadi kali ketiga Kristen berperan di balik layar sebagai sutradara. Sebelumnya dia membuat video musik Take Me to the South untuk grup musik Sage + The Saints pada 2014. Kemudian ada film pendek Come Swim yang ditayangkan di Festival Film Cannes 2017.(ELG)