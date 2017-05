Lagu dan Album Terlaris Selena Gomez

Metrotvnews.com, Jakarta: Billboard melansir sejumlah data seputar penjualan musik Selena Gomez. Seperti kita ketahui, mantan kekasih Justin Bieber itu cukup berpengaruh di ranah pop.



Data yang dilansir menunjukkan bahwa singel terlaris dari Gomez adalah Love You Like a Love Song, yang telah terjual 2,7 juta kopi. Disusul dengan Come & Get It (2,6 juta kopi), Who Says (2,1 juta kopi), Naturally (2,1 juta kopi, Good for You (1,6 juta kopi), dan Same Old Love (1,4 juta kopi).

Singel yang terjual di atas satu juta kopi lainnya antara lain, The Heart Wants What It Wants (1,4 juta), Tell Me Something I Don’t Know (1,1 juta), Slow Down (1,1 juta), Hands to Myself (1,1 juta), dan A Year Without Rain (1 juta). Kemudian disusul Round & Round (968 ribu), We Don’t Talk Anymore feat. Charlie Puth (806 ribu), I Want You To Know feat. Zedd (582 ribu), Falling Down (579 ribu), Hit the Lights (563 ribu), Magic (563 ribu), It Ain’t Me feat. Kygo (484 ribu).Sementara album terlaris Gomez adalah Kiss and Tell (924 ribu kopi), A Year Without Rain (815 ribu), When the Sun Goes Down (707 ribu), Revival (413 ribu), Stars Dance (407 ribu), dan For You (112 ribu).Total Gomez sudah menjual 24,3 juta kopi lagu dan 3,4 juta kopi album.Gomez menekuni karier di industri hiburan semenjak usia belia, 10 tahun. Dia mengawali karier sebagai aktris.(DEV)