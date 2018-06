Jasad Bersiap Mengguncang Panggung Wacken Open Air dan Brutal Assault di Eropa

Jakarta: Waktu yang dinanti-nanti band Jasad segera tiba. Mereka akan terbang ke Eropa untuk tampil di salah satu festival musik cadas terbesar dunia pada bulan Agustus 2018.



Perjalanan Jasad dimulai pada awal Agustus 2018 di mana mereka menjadi salah satu penampil di festival musik heavy metal terbesar di dunia, Wacken Open Air di Jerman yang digelar pada 2-4 Agustus 2018.

Bisa tampil di Wacken tentu menjadi sebuah kehormatan bagi Jasad. Pasalnya, mereka akan bersanding dengan musisi cadas yang disegani di dunia. Nama Jasad pun sudah terpampang di poster resmi Wacken.Bisa dibilang, Wacken adalah 'surga' bagi pecinta musik metal dan rock. Tahun ini, Wacken diisi oleh band-band cadas seperti Sepultura, Arch Enemy, Hatebreed, Danzig, Cannibal Corpse, Dimmu Borgir, Children of Bodom, Behemoth, Red Hot Chilli Peppers, In Flames, Nightwish, Helloween, Ghost, Judas Priest dan masih banyak lagi.Para penampil di Wacken (Foto: via instagram jasad_official)Jasad bukan band Indonesia pertama yang tampil di Wacken. Sebelumnya, Burgerkill pernah tampil di acara serupa pada 2015 dan disusul Beside pada 2017.Setelah tampil di Wacken, Jasad meneruskan perjuangannya ke Brutal Assault Festival 2018 yang digelar di Republik Ceko. Sama seperti di Wacken, Jasad juga akan tampil bersama band-band cadas lain seperti Suicidal Tendencies, The Black Dahlia Murder, H2O, Dying Fetus, Gojira, dan lainnya. Beberapa band yang tampil di Wacken juga banyak yang ikut mengisi Brutal Assault Festival 2018.Poster Brutal Assault (Foto: (Foto: via instagram jasad_official)"Seminggu setelah WACKEN OPEN AIR 2018. Kita akan lanjut tampil di @brutal.assault FESTIVAL 2018 di Czech Republik. Mari kita berjuang," tulis Jasad di Instagram-nya.Brutal Assault Festival 2018 digelar pada 8 hingga 11 Agustus 2018.(ELG)