Foto-foto Hari Kedua We The Fest 2018

Jakarta: Festival musik tahunan We The Fest (WTF) telah usai digelar di JIExpo Kemayoran selama akhir pekan pada 20-22 Juli 2018. Puluhan hingga ratusan ribu penonton datang mengalir, menyaksikan 64 pertunjukan musik berbagai genre dalam tiga arena panggung sejak sore hingga dini hari.



Bagi sebagian musisi yang mendapat sesi utama, tahun ini adalah kesempatan pertama mereka bisa tampil di panggung WTF, seperti Seringai, Andien, dan Efek Rumah Kaca. Bagi sebagian musisi mancanegara, WTF 2018 menjadi kesempatan perdana mereka tampil di Indonesia. Sebut saja James Bay, Lorde, The Neighbourhood, Alt-J, dan Miguel.

Medcom.id berkesempatan datang ke festival "musim panas" ini selama tiga hari berturut-turut dan mengabadikan momen penampilan sejumlah musisi. Dalam artikel sebelumnya, kami telah membagikan foto-foto penampilan hari pertama . Kali ini, kami berbagi foto-foto penampilan hari kedua.Bisa dibilang, Seringai adalah grup metal pertama yang bertandang ke We The Fest. Tampil di panggung indoor kurang dari satu jam, mereka membawakan lagu-lagu andalan seperti Mengadili Persepsi dan Program Party Seringai, serta singel baru Persetan.Penampilan ini tak luput dari aksi moshing dan circle pit dari penonton.Cholil, Poppy, Akbar, dan kawan-kawan personel panggung tampil kalem kendati lagu dan liriknya lantang.Mereka membawakan lagu-lagu yang cenderung kontemplatif seperti Kamar Gelap, Putih, Seperti Rahim Ibu, Sebelah Mata, dan Biru.Andien menghibur para penontonnya di panggung indoor, yang sebagian ternyata adalah kawula muda yang masih kecil ketika penyanyi kelahiran 1985 ini mulai meniti karier solo.Andien menyapa mereka sebagai "dedek gemes". Rentang usia ini tak menyurutkan mereka untuk ikut bernyanyi bersama.Iga Massardi dan kawan-kawan mengenalkan sejumlah materi baru untuk album terbaru mereka, Pikiran dan Perjalanan, yang akan dirilis pertengahan Agustus mendatang.Mereka menutupnya dengan Taifun.Ini kali kedua grup duo Andy Clutterbuck dan James Hatcher datang ke Jakarta, tetapi dengan massa penonton yang lebih besar.Penampilan mereka ternyata dinantikan lebih banyak penonton. Malam itu, para penonton larut dalam musik soul berat dan lirik-lirik romantis.Duo asal Kanada, Majid Al Maskati dan Jordan Ullman, membawa para penonton arena dalam ruangan larut dalam atmosfer musik R&B soul yang santai.Lorde, bernama asli Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, adalah ratu panggung dalam usia 22 tahun. Malam itu, Lorde tidak hanya bernyanyi, tetapi juga menyuguhkan berbagai tarian energik yang memukau. Dia juga berbagi cerita, berusaha akrab dengan para penonton.(DEV)