Rayakan 10 Tahun Bermusik, SHINee Rilis Album Mini The Story of Light

Jakarta: Grup musik K-pop SHINee merilis album mini bertajuk The Story of Light. Album The Story of Light dirilis pada Senin, 28 Mei 2018 dan menjadi bentuk perayaan grup mereka yang masih eksis bermusik selama 10 tahun.



Album ini merupakan album perdana SHINee bermusik dalam formasi kuartet alias empat personel setelah kepergian Jonghyun pada 18 Desember 2017.

Album The Story of Light memuat lima nomor lagu yakni All Day All Night, Undercover, JUMP, You & I dan dengan lead single Good Evening. Dilansir dari laman Billboard, warna musik Good Evening mengingatkan pendengar dengan singel View (2015) mereka yang penuh dengan nuansa house music, tetapi dominan dengan sentuhan musik klasik R&B.Selain itu, SHINee juga menawarkan musik berirama perkusi, nuansa musik house-disc pada Jump pop ballad di singel You & I, dengan lirik lagu yang ditulis Key SHINee.The Story of Light merupakan album ketujuh SHINee setelah album 1 of 1 (2016).SHINee merilis album perdana bertajuk Replay pada 25 Mei 2008. Album tersebut berhasil masuk dalam 10 besar dalam tangga lagu Korea dan merangkak ke posisi delapan. Album Replay berhasil terjual sebanyak 17,957 kopi dalam periode perjualan pertama di tahun 2008.(ELG)