Mocca Buka Soundrenaline 2018 Hari Pertama dengan Manis

Bali: Soundrenaline 2018 hari pertama di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, resmi dibuka. Mocca menjadi salah satu penampil awal paling ditunggu. Buktinya, ratusan orang sudah berjejer rapi duduk di depan Slim Refined Stage sebelum band asal Bandung itu muncul.



Tepuk tangan penonton langsung ketika para personel Mocca menghampiri panggung tepat pukul 16.00 WITA. Seperti biasa, Arina sang vokalis yang datang terakhir hadir lengkap alat musik tiupnya.

Mocca mengawali aksinya dengan lagu Twist Me Around yang dilanjutkan dengan Imaginary Girlfriend. Arina tak pernah lupa menyapa penonton setiap kali hendak memulai lagu. Termasuk ketika hendak membawakan lagu Lucky Me."Siapa yang masa remajanya dihiasi lagu-lagu Mocca. Mungkin ini lagu yang pernah dipakai saat masa pacaran dulu," kata Arina sebelum memulai lagu My Only One.Puas membawakan lagu-lagu lamanya, Mocca menyajikan lagu Tanda Tanya yang ada di album terbarunya. Album Lima baru saja dirilis Mocca pada Maret 2018."Akhirnya setelah 19 tahun, insaf juga," kelakar Arina membahas panjangnya jarak album terbaru Mocca dengan Mocca sebelumnya.Semakin sore, antusiasme penonton Soundrenaline 2018 kepada Mocca tak terhindarkan. Akibatnya banyak penonton yang terpaksa menonton berdiri atau duduk di tangga karena kapasitas kursi tidak mencukupi.Arina dan Vicky Burgerkill (Foto: Medcom/Elang)Usai membawakan lagu Happy dan I Remember, Mocca memanggil penyanyi tamu istimewa ke depan panggung. Dia adalah Vicky vokalis band metal Burgerkill. Kolaborasi awal mereka membawakan lagu milik The Beatles yang berjudul I Will.Tak ketinggalan Mocca dan Vicky membawakan lagu kolaborasi yang mereka pernah rekam yaitu, When We Were Young.Tidak terasa, kebersamaan Mocca harus berakhir setelah mereka menyajikan lagu Swing It, Bob. Di pengujung lagu, Vicky menyelipkan teriakan yang biasa dia tampilkan bersama Burgerkill.Masih banyak musisi yang akan tampil di Soundrenaline 2018 hari pertama, Sabtu, 8 September 2018. Sebut saja Barasuara, Efek Rumah Kaca, Tony Q, Sheila on 7, Padi Reborn, Seringai hingga Dipha Barus. Soundrenaline 2018 digelar pada 8-9 September.(ELG)