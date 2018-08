Legenda Musik Aretha Franklin Meninggal Dunia

Detroit: Panggung musik dunia dilanda duka. Penyanyi Aretha Louise Franklin meninggal dunia pada Kamis, 16 Agustus 2018. Aretha diketahui mengidap penyakit kanker getah bening atau pankreas beberapa tahun belakangan ini. Seperti dilansir dari laman ABC News, Aretha meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di kediamannya di Detroit, Michigan, Amerika Serikat.



Kabar kondisi kesehatan Aretha yang menurun muncul sejak dia membatalkan dua konser pada Maret dan April 2018. Sebelumnya pada Februari 2017, dokter telah menyarankan agar Aretha beristirahat selama satu tahun. Dia bahkan absen dari panggung amal tahunan untuk penderita AIDS yang dibesut Elton John pada November 2017.



"Dia bernyanyi dan bermain dengan luar biasa, kami semua menangis. Kami menjadi saksi seorang seniman dengan jiwa terbesar sepanjang masa. Saya mengagumi dan menyembah bakatnya. Tuhan memberkati dia," kenang Elton John yang ikut berduka.



Aretha memiliki pengaruh besar terhadap dunia musik selama kurang lebih enam dekade. Lintas genre telah dilalui Aretha mulai dari genre musik injil, R&B, pop hingga musik opera. Beberapa singel Aretha yang dikenal berbagai lintas generasi antara lain Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain of Fools, I Never Loved A Man (The Way I Love You) dan Think.



Aretha Franklin tumbuh di lingkungan keluarga religius dengan latar belakang pemberi kabar injil. Oleh sebab itu, di usia 14 tahun Aretha dibimbing oleh sang ayah meniti karier yang sama. Namun, sebenarnya Aretha mulai bernyanyi sejak usia 10 tahun. Bakat bermusik telah diperolehnya dari sang ibu yang adalah seorang pianis dan vokalis. Barulah pada usia 18 tahun, Aretha merambah dunia musik R&B dan pop, lalu merilis album sekuler pada 1961.



Pada 2010, Aretha masuk dalam daftar 100 musisi terbaik sepanjang masa versi Majalah Rolling Stone. Musisi yang baru berpulang pada usia 76 tahun itu pun telah meraih 18 trofi Grammy Awards, termasuk kategori Lifetime Achievement dan Living Legend.





(ELG)