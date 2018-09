Black Eyed Peas Siap Merilis Album Baru Tanpa Fergie

California: Grup pop-rap Black Eyed Peas baru saja merilis singel terbaru berjudul Big Love pada 12 September 2018. Mereka juga mengumumkan bahwa album ketujuh mereka, Masters of the Sun, sudah siap dirilis dalam waktu dekat.



Masters of the Sun menjadi album pertama Black Eyed Peas dalam delapan tahun terakhir, dan sekaligus album pertama mereka setelah sang vokalis perempuan Fergie hengkang dari grup pada awal 2018. Sebelumnya pada tahun ini, mereka telah merilis dua singel Ring the Alarm pt.1 pt.2 pt.3 dan Constat Part 1 & 2.

Big Love digarap rombongan oleh tiga personel William J Adams Jr, Allan Pineda Lindo, dan Jaime Luis "Taboo" bersama Aeon Manahan, Anders Grahn, Benjamin Mor, James Flannigan, dan Joshua Alvarez. Liriknya bicara soal sikap tak percaya terhadap masyarakat AS yang kacau karena mereka punya "cinta yang besar"."Kami semua seperti itu. Kami semua terbuat dari itu," tulis Black Eyed Peas di Instagram untuk foto artwork singel Big Love.Menurut laporan Press Party, lagu Big Love dibuat sebagai kelanjutan atas lagu populer mereka sejak 2003, Where is The Love?.Sementara itu, album Masters of the Sun akan dirilis pada 12 Oktober mendatang di bawah label Interscope Records. Ini menjadi album ketiga mereka tanpa Fergie, setelah Behind the Front (1998) dan Bridging the Gap (2000).Fergie Duhamel bergabung dengan Black Eyed Peas pada 2003 dan ikut mengerjakan empat album studio hingga 2010. Rumor tentang Fergie keluar tersiar sejak pertengahan 2017, tetapi baru dikonfirmasi oleh William pada awal 2018. Menurut William, Fergie keluar karena hendak fokus ke karier solo, yang telah dimulai sejak 2006.(DEV)