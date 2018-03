Fall Out Boy Lepas Tiga Lagu Baru

Jakarta: Grup musik Fall Out Boy memperkenalkan tiga lagu baru. Kumpulan nomor lagu ini dikemas dalam album mini Llamania yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya.



Tiga lagu itu diberi judul Wronf Side Of Paradise, Past Life dan Footprints in the Snow.



Beberapa penggemar menerima rilisan bentuk fisik (CD) melalui pos. Seorang penggemar di Twitter kemudian meminta klarifikasi tentang album mini Fall Out Boy, bassis Pete Wentz menjawab.



"Ketika kami kembali melakukan rekaman, kami merasa ingin berterimakasih kepada semua orang karena telah bersabar. Jadi, ini adalah tiga lagu demo yang sempat terabaikan dan tidak pernah diselesaikan," kata Pete speerti dilansir dari laman NME.



Fall Out Boy mulai bermusik lagi pada 2013 setelah lima tahun sebelumnya memutuskan hiatus dari industri musik.



Fall Out Boy memulai debut di industri musik lewat album Take This to Your Grave (2003). Eksistensi kuartet musisi ini berlanjut dengan menelurkan beberapa album di antaranya From Under the Cork Tree (2005), Infinity on High (2007), Folie à Deux (2008), Save Rock and Roll (2013), American Beauty/American Psycho (2015) dan yang terbaru album Mania (2018).



Grup musik rock asal Amerika ini sempat berganti personel. Bermula dari Ben Rose (drum dan perkusi), Mike Pareskuwicz (drum dan perkusi), T.J. Kunasch (gitar rhythm, backing vocal) dan Brandon Hamm (rhythm guitar). Kini Fall Out Boy digawangi oleh Patrick Stump (lead vocal dan rhythm guitar), Joe Trohman (lead guitar dan backing vocal), Pete Wentz (bass dan vocal) dan Andy Hurley (drum dan perkusi).

(ELG)