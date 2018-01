Giring Fokus Berpolitik, Nidji Masuk Masa Hiatus

Jakarta: Pesta malam tahun baru 2018 di Tangerang Selatan menjadi panggung terakhir Nidji sebelum resmi mengambil waktu jeda atau hiatus. Dalam konser ini, Giring Ganesha sang vokalis juga pamit kepada para penggemar untuk fokus membangun karier politik.



Kabar ini diumumkan Nidji lewat akun Instagram resmi @nidjiofficial dalam beberapa pos foto, yang disertai tagar #SelamatTidurNidji. Dalam pos 31 Desember 2017, ada foto keenam personel berisi ajakan untuk menonton konser terakhir mereka di salah satu mall Pondok Aren, Tangerang Selatan.

"Nidji menanti kalian malam ini untuk menjadi saksi hidup konser terakhir mereka sebelum tidur panjang. Sampai jumpa, Nidji Holic," tulis @nidjiofficial dalam keterangan foto.Namun, jeda sesungguhnya adalah jeda Giring dari Nidji. Pria kelahiran Juli 1983 ini hendak maju sebagai calon legislatif DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).Sementara Ariel, Rama, Randy, Adri, dan Andro masih melanjutkan proyek kolaborasi NEV+ (Nidji Electronic Version Plus) bersama sejumlah penyanyi. Dua penyanyi yang sudah pasti adalah Dea Delila dan Sophia Latjuba, yang akan tampil pada 10 Februari 2018 di Jakarta.Sehari setelah konser terakhir, @nidjiofficial mengeposkan video cuplikan sejumlah momen di atas panggung. Ada beberapa potong ucapan perpisahan dan dukungan kepada Giring."Jadi itu baik buat lo, baik buat kita juga. See you in another path, bro."Lewat akun @giring, Giring menegaskan bahwa dirinya hanya istirahat sebentar. Dia menjanjikan akan bermain lagi bersama Nidji dalam konser reuni dan dalam materi lagu baru.Sebelumnya, saat ditemui usai diskusi ekonomi kreatif yang digelar PSI di Jakarta, Giring mengaku masih punya hutang kepada Musica Studios. Dia terikat kontrak untuk mengerjakan dua album dalam entitas Nidji."Saya masih terikat kontrak dua tahun rekaman dengan (label) Musica, berarti saya hutang dua album," ujar Giring.(DEV)