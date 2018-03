Efek Rumah Kaca Garap Soundtrack Mata Najwa

Jakarta: Berangkat dari isu dan visi yang sama soal pandangan terhadap isu-isu negeri, grup musik Efek Rumah Kaca (ERK) berkolaborasi dengan Mata Najwa merilis sebuah soundtrack berjudul Seperti Rahim Ibu.



"Antara lugas dan puitis itu bergantian," ungkap Cholil dalam tayangan yang diunggah melalui YouTube Najwa Shihab pada Minggu, 5 Maret 2018.

Dalam wawancaranya bersama Efek Rumah Kaca, Najwa mengungkapkan pembuatan lagu ini sudah dicita-citakan sejak awal. Sebuah lagu yang memuatkan pesan yang sama dengan apa yang ingin disuarakan oleh Mata Najwa."Cita-cita sejak awal Mata Najwa itu pingin punya lagu khusus untuk Catatan Najwa. Dan kita selalu merasa butuh sebuah lagu yang pas atau cocok untuk memuatkan pesan. Memang waktu itu, awalnya muncul kembali Mata Najwa setelah jeda maunya langsung baru by ERK," kata Najwa."Inget banget waktu itu Cholil sempat nawarin ini dan kita memang karena dari dulu cita-cita punya original song dan liriknya dari Mata Najwa, jadi ada signifikansinya untuk Mata Najwa," lanjutnya.Lagu Seperti Rahim Ibu bercerita tentang harapan, layaknya janin dalam rahim ibu yang dikandung. Dari harapan, lahir sebuah sikap optimis untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Nantinya, lagu yang juga menjadi soundtrack perdana Mata Najwa ini akan menggiring program Mata Najwa episode khusus Novel Baswedan."Yang ingin kita sampaikan, utamanya soal harapan, berada di kandungan ibu itu kan merawat kehidupan, karenanya kemudian ada kalimat itu. Kita bicara soal bagaimana optimisme itu bisa disemai dan bagaimana kalau berada di rahim itu kan dimulai dari sel sel yang kemudian menyatu, yang tadinya rapuh menjadi kuat," papar Najwa."Itu sebetulnya penggambaran yang ingin ditunjukkan lewat lirik dan juga bicara soal kemanusiaan yang selalu juga jadi pesan utama di Mata Najwa, dan pas banget lagu ini diluncurkan perdana di episode Novel Baswaedan yang memang mudah-mudahan kita ingin kawal kasusnya dan bekaca seharusnya ini menjadi simbol bagaimana kita saling menguatkan. Liriknya bicara soal itu," lanjut Najwa.Soal mematangkan proses membuat lagu, Cholil tak banyak persiapan yang rumit. Cukup dengan peralatan seadanya yakni lewat petikan gitar sebagai demo untuk diberikan Najwa. Namun ternyata, petikan nada itu justru yang terngiang dan paling pas dengan selera Najwa."Pertama kali kirim materi kasarnya itu petikan gitar doang karena enggak punya alat rekam di sana untuk bisa bikin demo yang lebih menunjang untuk didengerin. Ini cuma petikan aja buat Nana. Yang versi awal, gitaran aja itu lebih mengena," ungkap Cholil."Iya, yang pas ting-ting-ting-ting," timpal Nana menirukan petikan gitar."Berikutnya pas mereka latihan lagi di Jakarta jadi benar-benar tek tokan lintas benua. Ini dengerin kalau part ini diginiin gimana. Direkam lagi dan dikirim lagi ke Najwa dan kebetulan cocok," lanjut Cholil."Bukan kebetulan, langsung cocok," kata Najwa lagi."Tapi ada bagian-bagian yang di luar ekspektasiku. Nadanya. Di luar ekspektasi yang sama sekali menyenangkan. Misalnya yang terakhir, Tiba-tiba nadanya tinggi. Menjelma rahim ibu," cerita Najwa.Awalnya, nada tinggi tersebut belum diberikan Cholil pada demo lagu untuk didengarkan Najwa.Dengan isu-isu terkini soal negeri, yang dikatakan cukup berat, Cholil ingin agar lagu ini masih dapat menghibur."Penginnya gagasannya itu tertangkap sama orang tapi juga bisa menghibur, enggak rumit. Pelan-pelan menyelinap ketika mendengar lagunya, semoga bisa," kata Cholil.Lirik-lirik lagu Efek Rumah Kaca sarat dengan isu sosial di negeri ini. Hal ini pun dirasa sangat sejalan dengan apa yang disuarakan Mata Najwa."Sejak dulu musik-musik ERK lirik-lirik yang ditulis kepeduliannya terhadap berbagai isu-isu penting negeri. Mata Najwa betul-betul merasa pesan-pesan yang disampaikan lewat lagu-lagu ERK, resonansinya sama dengan apa yang selama ini disuarakan oleh Mata Najwa. Kepedulian kepada isu-isu anti korupsi, soal toleransi, soal cinta negeri, soal hak asai manusia, itu lirik-lirik yang selalu memang menjadi perhatian Mata Najwa yang diangkat setiap minggunya. Jadi, sebentulnya memang klop banget dan kebanggaan untuk Mata Najwa bisa dapat lagu dari Efek Rumah Kaca," kata Najwa lagiERK pada pekan pertama Maret ini akan bertolak ke Amerika Serikat untuk tampil dalam festival seni, budaya dan teknologi SXSW di Austin, Texas. Pada pekan lalu, ERK menggelar konser penggalangan dana di Faculty Club Universitas Indonesia, Depok, untuk menambal biaya akomodasi mereka di Amerika.(ASA)