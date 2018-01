David: Tanpa Koes Plus, Naif Tak Pernah Ada

Tangerang: Turut menyambangi kediaman almarhum musikus legendaris Yon Koeswoyo Koes Plus, David Naif mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sang legendaris. Baginya, tanpa Koes Plus, Naif takkan pernah ada.



"Secara penampilan manggung, Om Yon ini menginspirasi Naif seperti pas kita buat lagu Piknik 72, itu kiblatnya ke Koes Plus banget itu. Bisa dibilang tanpa Koes Plus enggak ada Naif," ucap David kepada awak media di kediaman Yon Koeswoyo, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat, 5 Januari 2018.

David sebagai salah satu musikus yang diperhitungkan namanya bahkan menyisipkan pesan soal sosok musikus lawas. Menurutnya, akan lebih baik jika deretan musikus seperti Yon Koeswoyo lebih dihormati dan dihargai semasa hiduonya, bukan ketika berpulang namanya kemudian dikenang."Kita hormati karya mereka. Harusnya kita lebih menghargai beliau selama masih ada. Orang biasanya seperti itu, pas sudah enggak ada jadi lebih menghargai. Value-nya jadi tinggi. Kenapa enggak waktu beliau masih hidup dihargai secara lebih?""Saya lebih memilih untuk menghargai beliau semasa hidupnya. Namun tetap juga menghargai sosok Om Yon saat sudah tidak ada," kata David.Pentolan band Naif tersebut juga mengungkapkan singel Why Do You Love Me karya Yon Koeswoyo menjadi yang terfavorit. Sebab, lagu tersebut bisa terdengar sampai negara tetangga."Terima kasih untuk karya-karya Om Yon yang sangat menghibur," pungkas David.Almarhum Yon Koeswoyo dimakamkan pada Sabtu, 6 Januari 2018 di TPU Tanah Kusir pukul 9 pagi.(ELG)