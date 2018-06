Meneladani Perjuangan Ginan "Jeruji" Melawan Stigma

Jakarta: Divonis mengidap penyakit HIV/AIDS bagi sebagian orang adalah selangkah menuju kematian. Namun, bagi Ginan Koesmayadi, HIV--seperti yang pernah dia ucapkan-- tak lebih dari sebuah virus. Sebagai penyakit, ia memang bisa mematikan, tapi tak berarti mengubur impian Ginan memulai petualangan baru.



Pergumulan Ginan dengan dunia narkoba membawanya pada konsekuensi yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia menjadi pencandu narkoba selama tujuh tahun. Ketika hendak bertekad lepas dari kecanduan narkoba, satu kenyataan pahit harus dia terima: positif mengidap HIV.

