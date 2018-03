Film Deadpool Diputar Perdana di Tiongkok Setelah Dua Tahun Rilis

Beijing: Deadpool, film superhero Marvel dari 20th Century Fox, dilarang masuk ke bioskop Tiongkok saat dirilis pada 2016 lalu. Dua tahun berselang, film garapan sutradara Tim Miller ini akhirnya akan bisa diputar perdana di Tiongkok dalam Beijing International Film Festival (BJIFF) 2018.



Dilansir dari Variety, BJIFF 2018 akan digelar selama sepekan pada 15-22 April. Deadpool masuk ke program pemutaran Panorama, yang mencakup film-film terkemuka, klasik, dan jarang diputar.



Selain Deadpool, film superhero lain dalam Panorama adalah Logan versi hitam putih, trilogi X-Men (2000-2006), serta trilogi prekuel X-Men: First Class (2011-2014). Logan versi asli (2017) dirilis di bioskop Tiongkok dan meraup pemasukan kotor USD106 juta atau Rp1,45 triliun.



Pada 2016, Deadpool ditolak masuk oleh otoritas Tiongkok tanpa alasan jelas. Sejumlah kalangan menduga film ini terlalu seksi dan subversif bagi masyarakat umum menurut definisi pembuat kebijaan. Tiongkok tak punya sistem rating usia penonton dan seluruh film yang diputar harus cocok bagi semua umur.



Untuk BJIFF, sejumlah sumber dari Fox menyebut bahwa Deadpool dan film-film lain tak akan dipotong menurut aturan sensor.



"Semua film festival harus ditayangkan dalam versi asli," katanya, dikutip dari Variety.



Tak hanya film-film Marvel, BJIFF juga menyajikan beberapa film dari barat. Ada seri Jurassic Park dan Jurassic World, Get Out, IT, The Square, Call Me by Your Name, The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, Isle of Dogs, Dunkirk, Avatar, Titanic, serta The Disaster Artist.



Deadpool dibintangi oleh Ryan Reynolds, Morena Baccarin, dan Ed Skrein. Kendati adaptasi dari komik Marvel, kisah film ini tidak terhubung langsung dengan waralaba superhero Marvel lain, seperti X-Men dan Marvel Cinematic Universe.



Sekuelnya, Deadpool 2, digarap sutradara David Leitch dengan naskah dari Rhett Reese, Paul Wernick, dan Ryan Reynolds. Deadpool 2 akan dirilis di bioskop pada Mei 2018.





(DEV)