Jackie Chan dan Sylvester Stallone akan Bintangi Film Ex-Baghdad

Metrotvnews.com, Jakarta: Jackie Chan dan Sylvester Stallone akan bermain peran di film aksi Ex-Baghdad. Scott Waugh didapuk sebagai sutradara dan Jackie juga menjadi salah satu produser bersama Qi Jianhong, Desmond Ren, dan Hans Canosa.



Seperti diberitakan Deadline, anggaran proyek ini mencapai angka USD 80 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Jika merujuk catatan Statista.com, nilai tersebut menjadikannya sebagai salah satu film keluaran China dengan anggaran terbesar, setelah The Flower of Wall (2011) dan Red Cliff (2008).

Naskah Ex-Baghdad ditulis oleh Arash Amel (Grace of Monaco, 2014). Dikisahkan, sekelompok orang menyerang kilang minyak di Irak yang dikelola oleh China. Seorang agen keamanan swasta (Jackie) pun disewa dengan misi membebaskan para pekerja yang tersandera.Dalam misi, sang agen paham bahwa para penyerang sebenarnya berniat merampok kekayaan kilang minyak. Dia kemudian bekerjasama dengan mantan marinir Amerika (Stallone) untuk menghentikan aksi mereka.Jackie dan Stallone sebelumnya pernah terlibat bersama dalam film komedi Burn Hollywood Burn (1998) arahan Alan Smithee.Ex-Baghdad jelas akan menjadi kali pertama dua sahabat ini mendapat porsi utama dalam film laga. Seperti dilansir dari Cinema Blend, Jackie beberapa kali menolak tawaran untuk bermain di film seri The Expendables. Film ini melibatkan Stallone sebagai aktor sebelum akhirnya dia memutuskan tidak bergabung di film keempat.Jackie Chan dikenal sebagai aktor laga di lusinan film, antara lain Drunken Master, Rush Hour, Police Story. Selain aktor, pria kelahiran 1954 ini juga stuntman, sutradara, produser, dan penyanyi. Dia telah menerima penghargaan di berbagai festival, termasuk anugerah Academy Honorary Awards pada tahun 2016.Sylvester Stallone adalah aktor laga dan sutradara kelahiran 1946. Dia juga telah bermain di lusinan film sejak tahun 1970, antara lain Rambo, Rocky, dan The Expendables. Terakhir dia muncul sebagai tokoh pendukung dalam film Guardians of the Galaxy Vol 2 (2017). Banyak penghargaan telah diterima, salah satunya dari Golden Globe Award 2015 sebagai aktor pendukung terbaik di film Creed.Scott Waugh merupakan stuntman sebelum dia terjun di kursi penyutradaraan dan produser. Film karyanya antara lain XXX (2002), Act of Valor (2012), dan Need for Speed (2014).(ELG)