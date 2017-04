Kesedihan Pemain Fast & Furious 8 Tanpa Paul Walker

Pihak produksi film kedelapan Fast and Furious baru saja mengunggah video memerlihatkan mobil-mobil yang akan digunakan untuk syut…

Film Fast and Furious 8 nampaknya bakal lebih seru dari episode sebelumnya, karena banyak bocoran adegan yang menegangkan saat syu…

Selasa, 24 May 2016 10:44

Pemeran utama film Fast and Furious, Vin Diesel menginginkan Justin Lin menyutradarai film terakhir dari Fast and Furious. …

Sabtu, 21 May 2016 13:22

Proses syuting Fast and Furious 8 telah dimulai di Kuba sejak pekan lalu. Dalam video yang dirilis Universal Pictures, terlihat ba…

Kamis, 12 May 2016 10:11

Fast and Furious 8 bakal kedatangan wajah baru. Aktris Charlize Theron sedang dalam negosiasi memerankan karakter antagonis.…

Kamis, 04 Feb 2016 14:47

Film franchise Fast and Furious tidak akan berakhir di Fast and Furious 8. Film ini masih akan berlanjut dalam Fast and Furious 9 …