Debut Maisie Williams di Panggung Teater

London: Maisie Williams akan memulai debut kariernya sebagai pemain teater dalam panggung teater arahan sutradara Edward Hall. Aktris Game of Thrones itu akan berperan sebagai remaja putri dalam kisah yang diangkat dari buku I And You (2013) karya Lauren Gunderson.



Panggung teater akan dihelat perdana mulai 25 Oktober hingga 24 November 2018 di Hampstead Theatre. Sebelumnya, I And You sempat dibawakan premier di San Fransisco, California pada 2013. Kabarnya, sang penulis cerita Gunderson tengah mengerjakan cerita lanjutannya.



I And You bercerita tentang kisah dua orang remaja, Caroline dan Anthony. Mereka terlibat dalam satu tim untuk proyek analisis puisi Leaves of Grass karya Walt Whitman. Caroline dan Anthony tidak hanya belajar bekerja sama, tetapi belajar bagaimana saling melengkapi.



Williams mengawali karier di industri film lewat serial drama fantasi HBO sejak 2011 tepatnya saat ia masih berusia 14 tahun. Williams meraih tiga penghargaan dari serial tersebut di antaranya trofi EWwy Award (Entertainment Weekly Award) kategori aktris pendatang baru dalam drama, Portal Award kategori aktris pendatang baru terbaik untuk televisi dan kategori aktor muda terbaik, serta Saturn Award kategori aktor muda dengan performa terbaik.



Williams sempat ikut dalam beberapa proyek film. Yang terbaru, ia terlibat dalam film Early Man (2018) dan Departures (2018) serta The New Mutants (2019).





(ELG)