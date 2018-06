Daniel Craig, Pink hingga Anne Hathaway Raih Bintang Hollywood Walk of Fame 2019

Jakarta: Daniel Craig terpilih menjadi salah satu artis yang meraih bintang Hollywood Walk of Fame 2019. Selain Daniel, sejumlah artis terkenal lain juga mendapat penghargaan tersebut.



Dari bidang film, Daniel menemani Alan Arkin, Kristen Bell, Robert De Niro, Guillermo del Toro, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Tyler Perry, dan Gena Rowlands yang dipilih meraih penghargaan. Masih banyak sederet nama besar lain yang terpilih.

Dari kategori rekaman ada Michael Buble, Cypress Hill, the Lettermen, Faith Hill, Tommy Mottola, Pink, Teddy Riley, Dolly Parton, Linda Ronstadt dan Emmylou Harris yang dipilih. Legenda R&B Jackie Wilson yang meninggal pada 1984 akan menerima penghargaan anumerta.Sementara dari kategori televisi ada Mandy Moore, Lucy Liu, Candice Bergen, Guy Fieri, Terrence Howard, Stacy Keach, Sid dan Marty Krofft, Dianne Wiest, Julia Child dan karakter Alvin and the Chipmunks.Idina Menzel, Cedric the Entertainer, Judith Light, dan Paul Sorvino terpilih dari kategori live theater/live performance. Semua yang terpilih akan memiliki waktu hingga dua tahun untuk memilih waktu kapan upacara pemberian bintang mereka.Hollywood Walk of Fame merupakan salah satu penghargaan yang diberi kepada orang yang dianggap punya sumbangsih besar terhadap industri hiburan. Mereka yang terpilih namanya tertulis di Hollywood Boulevard hingga Vine Street di Los Angeles.