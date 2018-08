Terungkap Aktor yang Perankan Bruce Lee di Film Terbaru Quentin Tarantino

California: Proyek film terbaru Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, telah menemukan pemain untuk memerankan tokoh Bruce Lee. Kisah film ini mengambil latar Los Angeles tahun 1969, ketika Hollywood sedang dalam puncak tren fashion hippy dan mendiang Lee sedang membangun lagi karier di industri hiburan pertunjukan.



Menurut laporan The Wrap, tokoh Bruce Lee akan diperankan oleh Mike Moh. Mike Moh adalah aktor dan pemain bela diri AS yang pernah membuat penghormatan kepada Lee lewat video internet enam tahun silam.

Belakangan, topik mengenai siapa pemeran tokoh Bruce Lee menjadi pembicaraan, kendati tokoh ini hanya akan muncul singkat dalam Once Upon a Time in Hollywood. Nama Mike Moh telah ada dalam jajaran pemain sejak sebulan terakhir, tetapi seperti apa perannya belum diungkap.Bruce Lee adalah aktor, sutradara, dan pemain bela diri legendaris asal Hong Kong yang besar di AS. Lewat perannya di industri hiburan, Lee disebut-sebut sebagai pemain bela diri paling berpengaruh dalam sejarah. Dia juga menjadi salah satu ikon yang membentuk citra Asia dalam perfilman Amerika.Lee meninggal di Hong Kong pada 20 Juli 1973 dalam usia 40. Sebagai aktor yang telah terjun ke industri sejak anak-anak, Lee bermain dalam sedikitnya 31 film. Sebagian filmnya dirilis setelah Lee meninggal.Once Upon a Time in Hollywood adalah proyek film cerita kesembilan Quentin sebagai sutradara dan penulis. Kisahnya mengikuti mantan bintang serial western, Rick Dalcon (Leonardo diCaprio), serta pemain penggantinya, Cliff Booth (Brad PIt), yang sedang berjuang dalam industri yang sudah sulit mereka kenali.Pada suatu hari, bintang ternama Hollywood Sharon Tate (Margot Robbie) pindah ke sebelah rumah Rick. Setelah tinggal di situ, Sharon dan tiga orang di rumah dibunuh oleh kelompok sekte gelap pimpinan Charles Manson. Kisah mengenai pembunuhan Sharon diangkat dari kasus nyata yang terjadi pada 1969.Film ini dibuat untuk Sony Pictures dan direncanakan rilis internasional pada 9 Agustus 2019.(DEV)