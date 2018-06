Donald Glover Bergabung ke Film Sempalan Willy Wonka & the Chocolate Factory

Jakarta: Aktor Donald Glover dikabarkan ikut bergabung dalam film sempalan Willy Wonka & the Chocolate Factory. Glover beradu peran dengan dua aktor lain, Ryan Gosling dan Ezra Miller.



Film Willy Wonka nantinya tidak akan mengemas ulang karya original, yang perdana dibawakan Gene Wilde dalam versi film Willy Wonka & the Chocolate Factory rilisan 1971. Karya ini sendiri pertama kali dirilis pada 1964 dalam bentuk buku berjudul Charlie and the Chocolate Factory.

Sebelumnya, film reboot untuk Willy Wonka sempat dibawakan aktor Johnny Depp pada 2015.Sutradara film Paddington, Paul King akan mengarahkan proyek film ini berdasarkan naskah yang dikerjakan Simon Rich. David Heyman kembali memerankan produser dalam film ini setelah sukses memproduseri Harry Potter.Menurut laporan The Collider, film ini akan dikemas sebagai prekuel yang mengulik kisah Willy Wonka.Film ini diproduksi Warner Bros. Belum ada keterangan resmi terkait jadwal rilis film.(ELG)