Liam Neeson akan Bergabung di Film Terbaru Men In Black

California: Aktor laga AS Liam Neeson sedang dalam tahap negosiasi untuk bermain di film sempalan Men In Black. Jika sepakat, Liam akan bergabung dengan Chris Hemsworth dan Tessa Thompson yang telah terlibat lebih dulu.



Seperti dilaporkan Variety, Liam diproyeksikan untuk menjadi pemeran kepala agen cabang Inggris untuk organisasi rahasia pelindung Bumi dari alien. Peran ini terhitung tidak sekeras peran Liam di film seri Taken atau Commuter.



Judul resmi film ini belum diumumkan. Naskahnya ditulis oleh Matt Holloway dan Art Marcum, duo yang pernah berkolaborasi dalam tim naskah Punisher: War Zone (2008), Iron-Man (2008), dan Transformers: The Last Knight (2017).



Proyek ini akan dikebut untuk digarap tahun ini. Filmnya akan dirilis pada 17 Mei 2019 oleh Sony Pictures. Steven Spielberg menjadi produser eksekutif dengan produser Walter Parkes dan Laurie MacDonald. Ketiganya adalah produser untuk trilogi Men In Black.



Waralaba Men In Black diawali dengan film berjudul sama tahun 1997 yang dibintangi oleh Tommy Lee Jones. Film ini sukses secara komersial dan disusul dengan dua sekuel pada 2002 dan 2012.



Kisah tiga film asli berkutat pada perjalanan dua agen rahasia bernama kode J dan K. Mereka berurusan dengan banyak alien dan penjahat antar galaksi yang hendak mengacaukan Bumi.

