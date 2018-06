Serial Terbaru Marvel, Cloak & Dagger akan Dirilis Via HOOQ

Jakarta: Serial adaptasi komik Marvel terbaru, Cloak & Dagger akan dirilis perdana di AS pada 7 Juni 2018 lewat kanal televisi kabel Freeform. Untuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia, hak tayangnya dimiliki HOOQ dengan jadwal rilis perdana 8 Juni.



Cloak & Dagger diadaptasi oleh Joe Pokaski untuk Freeform (ABC Family) berdasarkan karakter bernama sama dari komik-komik Marvel. Kisahnya terjadi dalam dunia fiksi yang sama dengan film-film Marvel Cinematic Universe.



Kisahnya mengikuti dua remaja AS, Tandy Bowen alias Dagger (Olivia Holt) dan Tyrome Johnson alias Cloak (Aubrey Joseph), yang memiliki kekuatan super dan menjalin hubungan romantis. Dalam perjalanan, mereka menyadari bahwa kekuatan mereka bisa bekerja lebih baik saat bersama. Namun perasaan mereka satu sama lain membawa tantangan lain di dunia yang sudah rumit.



Produksi dilakukan oleh ABC Signature Studios dan Marvel Television. Naskah ditulis Pokaski. Gina Prince-Bythewood mengarahkan episode pertama. Episode kedua diarahkan oleh Alex Garcia Lopez.



Kedua episode ini akan dirilis bersamaan. Delapan episode berikutnya akan menyusul rilis berkala hingga Agustus 2018.



Cloak & Dagger menjadi serial televisi ke-11 dalam waralaba Marvel Cinematic Universe sejak 2013. Lalu ada satu serial lagi yang juga akan dirilis tahun ini, yaitu New Warriors.



Guntur Siboro, Country Manager HOOQ Indonesia, menyebut bahwa pemilihan serial ini didasarkan pada pertimbangan citra yang melekat kepada merek mereka. Pada Maret 2017, mereka juga ikut merilis serial adaptasi komik DC, Krypton.



"Kami agak kuat di laga," kata Guntur kepada Medcom.id saat ditemui di kawasan Karet Tengsin Jakarta, Senin, 4 Mei 2018.



"Jadi ya, citra itu dibawa saja terus. Ini diferensiasi dibanding yang lain. Teman sebelah (VIU), ada yang Korea (Selatan)," imbuh Guntur.

(ASA)