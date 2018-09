Film Horor Sakral Unggul di Box Office Indonesia Akhir Pekan

Jakarta: Film drama horor Sakral dari Dee Company unggul di box office akhir pekan terakhir. Selama empat hari pertama tayang, angka penjualan tiket filmnya mencapai 138 ribu lembar.



Dengan asumsi satu tiket senilai rata-rata Rp37 ribu, pendapatan kotor film ini telah mencapai Rp5,1 miliar. Menurut data Katalog Film Indonesia, hingga Senin, 24 September 2018, Sakral masih beredar di 186 layar.

Drama percintaan Belok Kanan Barcelona dari Starvision Plus juga baru saja melewati akhir pekan pembuka. Angka penjualan tiketnya mencapai 105 ribu atau setara Rp3,8 miliar. Lalu juga ada komedi Baco Becce dari produser Herman Heizer dan sutradara Rere Art2tonic, dengan angka box office 33 ribu tiket atau Rp1,25 miliar.Belok Kanan Barcelona masih beredar di 228 layar, sedangkan Baco Becce beredar di 30 layar kawasan Indonesia timur.Untuk film-film sebelumnya, komedi satir Gila Lu Ndro (Falcon Pictures) memimpin capaian box office selama sepekan terakhir. Angka penjualan tiket bertambah dari 191 ribu menjadi 296 ribu atau setara Rp10,98 miliar. Film ini masih beredar di 71 layar setelah tayang 11 hari.Drama horor Bisikan Iblis dari MD Pictures bertambah dari 106 ribu menjadi 177 ribu atau setara Rp6,5 miliar. Film masih beredar di 30 layar setelah tayang 11 hari.Sementara itu, laga silat fantasi Wiro Sableng dari Lifelike Pictures sudah hampir mencapai garis akhir di box office. Angka penjualan tiket bertambah sekitar 50 ribu tiket. Pendapatan kotor selama 25 hari tayang adalah 1,53 juta tiket atau setara Rp56,84 miliar. Film masih beredar di 30 layar.Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta dari Mooryati Soedibyo Cinema masih beredar di dua layar. Lalu Siap Gan! (Wailan Rotinsulu & Robby Zoriza), Cinta sama dengan Cindolo Na Tape (Andy Buhamzah), dan Jejak Cinta (Jimmy E Alwy D) sudah resmi turun layar.Berikut daftar sementara 15 film terlaris 2018, berdasarkan data terbaru Katalog Film Indonesia per Senin, 24 September 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.672)3. Si Doel The Movie (1.757.653)4. #Teman tapi Menikah (1.655.829)5. Wiro Sableng (1.536.332)6. Jailangkung 2 (1.498.635)7. Sabrina (1.337.510)8. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)9. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)10. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)11. Yowis Ben (935.622)12. Rasuk (900.019)13. Target (823.525)14. Sajen (792.892)15. 22 Menit (786.242)(ASA)