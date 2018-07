Ant-Man and the Wasp Tayang di Bioskop Indonesia, Hari Ini

Jakarta: Ant-Man and the Wasp, film yang telah lama dinanti penggemarnya mulai tayang di bioskop Indonesia, hari ini, Rabu, 4 Juli 2018.



Ant-Man and the Wasp dibintangi oleh aktor Paul Rudd sebagai Scott Lang alias Ant-Man, superhero yang memiliki kemampuan memanipulasi ukuran mengecil dan membesar. Pada sekuel film ini, karakter Lang diperkuat kehadiran Hope van Dyne (Evangeline Lilly) dan Hank Pym (Michael Douglas).



Berdasarkan sinopsis yang dirilis Marvel, Ant-Man and the Wasp berkisah tentang Scott Lang yang harus berhadapan dengan konsekuensi dari keputusannya sebagai seorang superhero sekaligus seorang ayah. Di tengah kesulitan menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan tanggung jawabnya sebagai Ant-Man, ia diminta menyelesaikan misi penting oleh Hope van Dyne dan Dr. Hank Pym.



Sekali lagi, Scott harus menjadi seorang superhero dan belajar cara bertarung bersama Wasp karena kerja sama keduanya merupakan kunci untuk menyingkap rahasia masa lalu mereka. Kemungkinan, Ant-Man and The Wasp tidak akan membahas tentang apa yang terjadi setelah Infinity War.



Ant-Man and the Wasp menjadi debut bagi superhero Marvel, Wasp. Superhero yang berkemampuan mirip dengan Ant-Man itu merupakan alter ego dari Hope van Dyne, putri Hank Pym. Selain bisa berubah ukuran tubuh, kostum Wasp dilengkapi sejumlah peralatan canggih seperti sayap untuk terbang dan sepasang senjata di tangan.



Dalam rangka menyambut kehadiran film Ant-Man and the Wasp, Medcom.id menyelenggarakan acara nonton bareng bertajuk Movie Night with bank bjb, di CGV Cinemas Central Park, Jakarta, pada Kamis, 5 Juli 2018.







Sudah ada 50 orang yang beruntung mendapatkan tiket (periode kuis 25 Juni-1 Juli 2018). Turut hadir pada acara tersebut Arief Muhammad, seorang blogger, selebriti Twitter dan penulis buku jenaka berjudul Poconggg Juga Pocong.

