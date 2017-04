Kineforum Akan Putar 2 Film di Hutan Kota Srengseng Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Kineforum, bioskop alternatif dari Dewan Kesenian Jakarta akan menayangkan dua film tentang hutan, di hutan kota Srengseng, Jakarta Barat pada 22-23 April 2017. Penayangan ini merupakan bagian dari acara kemping Hari Untuk Anak Jakarta (Hutan Jakarta).



Film pertama adalah animasi pendek berjudul So Many Forests, karya Geoffrey Godet dan Burcu Sankur tahun 2014. Animasi tiga menit ini memberikan gambaran tentang perusakan hutan di dunia.

So Many Forests terinspirasi dari puisi Tant de forets karya Jacques Prevert, penyair kenamaan pertengahan abad ke-20 dari Prancis. Film ini meraih penghargaan film pendek terbaik kategori televisi dalam ajang Annecy International Animated Film Festival 2014 di Perancis.Film kedua adalah film dokumenter 78 menit berjudul Once Upon A Forest (2013) karya sutradara Perancis Luc Jacquet. Film ini menyajikan gambaran dekat tentang bagaimana hutan tropis dengan segala isinya berdenyut dalam daya hidup menakjubkan.Luc Jacquet telah membuat beberapa tayangan feature televisi dan film dokumenter sejak tahun 2001. Salah satunya adalah March of the Penguins (2005) yang menjadi film dokumenter terbaik dalam ajang piala Oscar dan beberapa festival lain.Once Upon A Forest sendiri menjadi nominasi untuk film dokumenter terbaik dalam ajang penghargaan film tertinggi di Prancis, César Awards.(DEV)