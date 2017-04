Sylvester Stallone Mundur, Arnold Schwarzenegger Tolak Gabung di The Expendables 4

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Sylvester Stallone mundur dari waralaba film The Expendables memunculkan riak kecil. Salah satu bintangnya, Arnold Schwarzenegger menolak membintangi The Expendables 4 jika tidak ada Sylvester Stallone.



Sylvester Stallone memang menjadi ikon bagi The Expendables. Dia membintangi sekaligus menyutradarai film The Expendables 1 sebelum melepas posisi sutradara ke tangan orang lain di The Expendables 2 dan 3.

"Tidak akan ada The Expendables tanpa Sly. Aku tidak akan pernah mau melakukan film The Expendables tanpa dia. Tidak mau," tegas Arnold Schwarzenegger seperti dikutip Contactmusic.Meski begitu, Arnold Schwarzenegger tetap membuka diri jika cerita The Expendables 4 benar-benar bagus. Namun, Arnold merasa hanya Sylvester Stallone yang bisa membuat cerita bagus untuk The Expendables."Aku pikir film The Expendables pertama dan kedua benar-benar hebat. Tapi yang ketiga, aku pikir bagianku tidak ditulis dengan baik. Aku suka dengan waralaba film ini," kata Arnold."Aku pikir ini film waralaba yang spektakuler. Aku pikir Sly punya ide yang hebat. Aku rasa jika mereka menulis naskah yang sangat baik terutama peranku dikembangkan dengan baik aku akan mau melakukannya. Jika tidak, aku tidak akan mau," lanjutnya.Kabar mundurnya Sly disampaikan langsung bos Nu Image/Millennium selaku rumah produksi, Avi Lerner. Avi mengungkapkan, pihaknya mengalami perbedaan pendapat soal naskah dan sutradara dengan Sylvester Stallone sehingga aktor 70 tahun itu memutuskan mundur."Kami punya perbedaan pendapat dengan Sly, tapi sebenarnya itu terjadi selama setahun setengah belakangan. Saat ini, masing-masing memiliki pendapatnya sendiri," ungkap Avi Lerner.(ELG)