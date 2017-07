Grogi, Harry Styles Sempat Berniat Tinggalkan Lokasi Syuting Dunkirk

Minggu, 14 May 2017 08:37

Harry Styles merilis singel kedua dari proyek solonya. Singel berjudul Sweet Creature itu menjadi penerus singel Sign Of The Times…

Jumat, 05 May 2017 16:17

Senin, 01 May 2017 09:07

Harry Styles mengumumkan tur kelilingnya dunia pertamanya, bertajuk Harry Styles Live On Tour.

sebelum ditetapkan Alden sebagai bintang utama, kabarnya ada salah satu personel One Direction yang ikut audisi dan dipertimbangka…

Harry Styles resmi bersolo karier setelah grup One Direction vakum. Namun, baru satu pekan menjajal karier solo, Harry Styles suda…

Harry Styles baru saja merilis singel perdana sebagai penyanyi solo. Singel berjudul Sign of the Times itu menjadi kartu penting d…

Setelah melewati drama panjang sebagai bagian dari One Direction, akhirnya Harry Styles resmi merilis lagu atas nama dirinya sendi…

Harry Styles akhirnya resmi meluncurkan singel perdananya sebagai penyanyi solo sejak One Direction vakum.

Rabu, 05 Apr 2017 18:06

Harry Styles bersiap meresmikan karier solonya setelah grup One Direction vakum. Sebuah lagu berjudul Sign of the Times menjadi la…