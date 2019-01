Hayao Miyazaki Siapkan Dua Film Baru Produksi Studio Ghibli

Tokyo: Vincent Maraval, produser sekaligus pemilik perusahaan distributor film Wild Bunch mengungkapkan bahwa Hayao Miyazaki dan putranya tengah mengerjakan dua proyek film baru produksi Studio Ghibli. Hal itu diketahui Maraval usai mengunjungi studio tersebut belum lama ini.



"Saya bisa laporkan Miyazaki senior dan junior sedang bekerja. Dua produksi baru Studio Ghibli sedang dikerjakan dan gambarnya masih dalam proses! Sangat menarik," tulis Maraval dalam Twitter @maravalv, pada pertengahan Januari kemarin.

Belum ada keterangan lebih lanjut terkait detail film. Namun, ini menjadi kejutan bagi penikmat film Studio Ghibli. Sebab, Hayao Miyazaki telah pensiun sejak 2016. Film terakhirnya The Wind Rises dirilis pada 2013.Belum lama ini, kreator berusia 78 tahun itu mengerjakan How Do You Live? bersama Studio Ghibli. Karya ini diperkirakan muncul tahun depan.Co-founder Studio Ghibli itu juga memiliki film pendek Boro the Caterpillar yang dikerjakan selama beberapa dekade. Film berdurasi 12 menit itu awalnya direncanakan untuk Museum Ghibli dan kini diadaptasi menjadi film fitur untuk tahun 2019.Miyazaki juga terlibat kampanye peningkatan kesadaran reboisasi hutan Toko no Mori. Kampanye ini sekaligus menjadi tempat dia menemukan inspirasi untuk film My Neighbor Totoro rilisan 1988.(ELG)