Gong Yoo Selektif saat Menerima Tawaran Berakting

Seoul: Gong Yoo bukan tipikal aktor yang suka menetap pada satu karakter. Aktor serial drama populer Guardian: The Lonely and Great God (Goblin) itu cukup selektif ketika menerima tawaran berakting. Dia tak ingin dicap lekat dengan karakter peran tertentu.



"Saya tidak benar-benar mengikuti rencana tetap. Ketika saya memiliki sebuah proyek, pilihan saya sangat kuat merefleksikan emosi saya saat itu. Saya tentu tidak ingin menetap (pada satu karakter), stereotip (sebagai aktor), dan saya ingin terus maju," kata Gong Yoo dalam wawancaranya bersama Harper's Bazaar Korea untuk sampul majalah edisi Februari nanti, dikutip dari Soompi.



Hal yang dikhawatirkan Gong Yoo adalah kecocokan dengan proyek yang akan diterimanya. Sebab, sebagai aktor dia turut berperan dalam proses kreatif bersama tim.



"Apakah itu akan menjadi sesuatu yang baru dan berbeda bagi saya. Karena meskipun saya tidak terlibat menulis naskah dan tidak mengarahkan (film dan drama), saya ikut bekerja kreatif dan berpartisipasi dalam produksi sebagai bagian dari pemain," tutur aktor berusia 39 tahun itu.



Sebelum tenar bersama drama Goblin, Gong Yoo bermain dalam serial drama Coffee Prince bersama Yoon Eun Hye. Dia juga tampil sebagai aktor utama dalam film action-thriller Train to Busan bersama Yeon Sang Ho.



Kabar terbaru Gong Yoo terlibat dalam film Kim Ji Young, Born in '82 yang disadur dari novel fiksi karya Cho Nam Joo. Dia juga terlibat proyek film legenda klasik Seo Bok, arahan sutradara film Architecture 101, yang sempat populer pada 2012. Rencananya, Gong Yoo memulai syuting kedua film tersebut tahun ini.

(ELG)