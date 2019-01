Black Panther, Film Hollywood dengan Ulasan Terbaik

California: Rotten Tomatoes, situs web agregator ulasan film dan televisi di Amerika Serikat, telah merilis daftar pemenang Golden Tomato Award 2018. Black Panther terpilih sebagai film Hollywood yang mendapat skor akumulasi terbaik.



Golden Tomato Award adalah ajang penghargaan tahunan dari Rotten Tomatoes bagi film dan serial televisi yang mendapat skor rata-rata terbaik berdasarkan ulasan para kritikus film terpercaya di AS. Daftar pemenang dan peringkat dirilis pada 12 Januari 2019 lalu dan mewakli skor film per 31 Desember 2018.

Dalam kategori film AS yang beredar luas (minimal 600 layar bioskop) pada 2018, Black Panther berada di peringkat pertama dengan skor rata-rata 8,2 dari 10 dan sertifikasi "fresh" 97%.Sembilan film berikutnya dalam kategori ini meliputi Mission Impossible: Fallout, BlacKkKlansman, Spider-Man: Into the Spider-Verse, A Star is Born, A Quiet Place, Paddington 2, Incredibles 2, Eighth Grade, dan Won't You Be My Neighbor?. Tiga film superhero masuk dalam jajaran 10 teratas ini.Dalam kategori film AS yang dirilis secara terbatas (kurang dari 600 layar bioskop), Roma menjadi film dengan skor ulasan terbaik. Film Meksiko-AS garapan Alfonso Cuaron ini juga punya skor ulasan terbaik untuk kategori film berbahasa asing. Lalu khusus untuk film debut dari sutradara baru, A Star Is Born garapan Bradley Cooper mendapat skor ulasan terbaik.Jika dipisah berdasarkan genre, daftar film AS dengan ulasan terbaik menjadi lebih beragam. Ada Mission Impossible: Fallout (laga), Spider-man: Into the Spider-Verse (animasi), Eighth Grade (komedi), Black Panther (komik/novel grafis), Won't You Be My Neighbor? (dokumenter), dan BlacKkKlansman (drama).Lalu ada A Quiet Place (horor), Paddington 2 (anak dan keluarga), A Star is Born (musik/musikal), Crazy Rich Asians (romantis), Sorry to Bother You (sci-fi/fantasi), Widows (thriller), dan The Rider (western).(ASA)