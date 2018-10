Johnny Depp Perankan Eks Fotografer Perang di Film Minamata

California: Setelah Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald dan City of Lies, Johnny Depp akan bermain di film cerita terbaru berjudul Minamata. Diadaptasi dari buku nonfiksi berjudul sama, film ini berkisah tentang eks fotografer perang yang melawan korporasi besar Jepang pada 1971 terkait kasus keracunan merkuri.



Menurut laporan The Hollywood Reporter, Johnny akan berperan sebagai W Eugene Smith, fotografer yang mengasingkan diri setelah Perang Dunia II usai. Namun kawan lama dari Life Magazine berhasil membujuk Eugene untuk kembali ke Jepang. Dia diminta menyingkap kasus kehancuran kota pesisir Minamata serta keserakahan korporasi yang melibatkan pemerintah dan polisi lokal.

Kasus Minamata adalah bencana polusi besar dalam sejarah sampai nama kotanya digunakan sebagai nama penyakit. Pada 1930-an, penduduk Minamata menderita sindrom saraf akut karena karena keracunan limbah merkuri atau raksa dari perusahaan Chisso. Sebagian berujung pada maut, termasuk hewan-hewan ternak dan peliharaan.Penyebab sindrom ini baru ditemukan pada 1956 dan polusi limbah merkuri berlangsung hingga 1960-an. Hingga dekade ini, penderita Minamata di Jepang masih berjuang di pengadilan untuk menuntut kompensasi.Film akan disutradarai Andrew Levitas dengan naskah adaptasi garapan David K Kessler. Buku aslinya ditulis oleh Eugene bersama istrinya Aileen Mioko Smith.Proyek ini sedang dikembangkan oleh Infinitum Nihil, rumah produksi milik Johnny. Film akan diproduksi oleh Andrew Levitas bersama Sam Sarkar dan Bill Johnson. HanWay Films akan menangani distribusi film internasional.Film ini akan mulai syuting di Jepang pada Januari 2019.(DEV)