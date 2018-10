Netflix Luncurkan Sulih Teks Bahasa Indonesia

Jakarta: Platform nonton streaming Netflix merilis sulih teks dalam bahasa Indonesia. Program ini resmi diluncurkan dan dapat dinikmati mulai Jumat, 19 Oktober 2018.



"Dengan menjangkau pelanggan kami melalui bahasa pilihan mereka, Netflix menjadi semakin mudah untuk diakses dan semakin relevan untuk para pelanggan. Kami senang bahwa sekarang para pelanggan kami di Indonesia sudah bisa menikmati layanan Netflix dalam bahasa Indonesia," papar Jessica Lee, Vice President Corporate Communications Asia dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.

Netflix telah menghadirkan sejumlah konten eksklusif populer di antaranya 13 Reasosn Why, To All the Boys I've Loved Before, Stranger Things dan Mr. Sunshine."Ketika para pelanggan kami di Indonesia mengakses layanan yang kami tawarkan, kami ingin mereka merasakan betapa serunya melihat beragam pilihan konten yang dapat diakses dengan mudah melalui Netflix," lanjut Jessica.Selain itu, untuk kali pertama film Netflix original Indonesia The Night Comes for Us besutan sutradara Timo Tjahjanto mulai tayang di Netflix pada 19 Oktober 2018. Film ini dibintangi aktor kaliber papan atas di antaranya Joe Taslim, Iko Uwais, Dian Sastrowardoyo, Hannah Al Rashid serta Julie Estelle.Netflix turut menyiarkan konten lokal populer seperti Laskar Pelangi, Ada Apa dengan Cinta 2, dan Filosofi Kopi.(ELG)