Netflix Ekspansi Konten Asia dengan 26 Film dan Serial Baru

Jakarta: Netflix melanjutkan ekspansi konten mereka dengan proyek produksi film dan serial asli dari Asia. Dalam acara di Singapura pada pekan ini, bos Netflix, Reed Hastings dan Ted Sarandos mengungkap 26 judul baru dan sembilan di antaranya berasal dari India.



Produksi baru ini termasuk The Stranded, serial berbahasa Thailand tentang 37 pelajar yang selamat dari tsunami dahsyat dan terjebak di sebuah pulau terpencil di perairan Andaman. Peristiwa misterius terjadi dan mereka segera sadar bahwa tidak akan ada yang datang untuk menolong mereka. Kraam, tokoh utamanya, harus memimpin kawan-kawannya untuk bertahan hidup.

Serial ini diproduksi oleh GMM Grammy dan menjadi proyek pertama dari kolaborasi jangka panjang Netflix dengan studio tersebut. Sophon Sakdaphisit menjadi sutradara dan Ekachai Uekrongtham menjadi produser eksekutif bersama Gary Levinsohn, Steven Sims, Billy Hines, dan Christian Durso.Proyek lainnya berasal dari India, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Jepang. Proyek baru ini termasuk dalam 100 konten asli dan lama Netflix dari delapan negara Asia selama 2019. Sebelumnya, sudah ada Sacred Games, Devilman Crybaby, The Night Comes for Us, serta program komedi Busted.Shimmer, yang juga berasal dari Thailand, berkisah tentang lima remaja di sekolah terpencil. Selama libur sekolah, mereka dihantui oleh masa lalu dan terancam oleh misteri yang jauh lebih menakutkan.Triad Princess, serial Taiwan yang dibintangi Eugenie Liu dan Jasper Liu, berkisah tentang seorang putri anggota Triad yang berusaha mandiri dengan menjadi pengawal rahasia aktris terkenal.Sebagian lain adalah serial animasi, seperti Trese, Yasuka, Cagaster of an Insect Age, Pacific Rim, dan Altered Carbon. Pacific Rim dan Altered Carbon merupakan adaptasi atas film sci-fi sebelumnya berjudul sama.Trese, yang mengambil latar Manila, berkisah tentang makhluk mitos dalam cerita rakyat Filipina, yang hidup dan sembunyi di antara manusia. Alexander Trese harus menghadapi dunia kriminal bawah tanah yang dikendalikan makhluk gaib.Yasuka, serial dari Jepang garapan LeSean Thomas, berkisah tentang pensiunan ronin yang harus angkat senjata lagi setelah mendapat tugas untuk memindahkan anak misterius yang ingin memusnahkan kekuatan gelap.Cagaster of an Insect Cage, diadaptasi dari komik Mushikago no Cagaster, berkisah tentang dunia pasca-kiamat di mana penyakit misterius "cagaster" telah mengubah manusia menjadi serangga pembunuh raksasa. Sepasang pemuda berjuang untuk bertahan hidup.Satu serial baru yang sudah punya jadwal rilis resmi adalah Kingdom. Serial Korea Selatan ini berkisah tentang putra mahkota kerajaan, yang diutus dalam sebuah misi berbahaya untuk menguak wabah misterius yang mengancam kerajaan. Dia segera sadar bahwa itu adalah wabah zombie. Kingdom musim pertama akan dirilis di Netflix pada 25 Januari 2019.India punya produksi paling banyak dengan delapan film panjang dan satu serial baru. Serial ini berjudul Typewriter dan berkisah tentang suatu rumah dan buku berhantu, yang membuat sekelompok pemuda tertantang pergi ke sana untuk menangkap hantu."Asia adalah rumah bagi para pekerja kreatif dunia yang luar biasa untuk memproduksi serial dan film yang menarik," ujar Ted Sarandos dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.Menurut Ted, lebih dari separuh konten Asia di Netflix ditonton oleh para pelanggan dari luar Asia."Keindahan Netflix adalah kami dapat menyajikan cerita yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dari Korea Selatan, Thailand, Jepang, India, Taiwan, atau negara lainnya, dan dengan mudah menghubungkan mereka dengan orang-orang di seluruh Asia dan di dunia," imbuhnya.(ELG)