Film Eiffel... I'm in Love 2 Rilis Album Soundtrack

Jakarta: Soraya Intercine Films merilis album soundtrack untuk film Eiffel... I'm in Love 2. Total ada delapan lagu dan dua di antaranya adalah versi daur ulang dari film pertama.



Seluruh soundtrack kembali dikerjakan oleh Melly Goeslaw dan Anto Hoed, pasangan musisi yang kerap berkolaborasi mengerjakan musik film-film drama romansa. Tiga penyanyi bergabung untuk mengisi vokal. Ada Adikara Fardy, Gabriel Laufer, dan Rama Davis.

Dua lagu dari film lama digarap ulang, yaitu Pujaanku yang menampilkan Adikara, lalu Tak Tahan Lagi dalam versi orkestra dengan duet vokal Melly dan Gabriel. Rama Davis berduet dengan Melly untuk lagu I Do.Berikut daftar lengkap delapan lagu soundtrack Eiffel...I'm in Love 2, yang sudah dapat didengar di berbagai layanan streaming.1. Dongeng Sendirian2. Mau Gimana Cinta Kita?3. Pujaanku (menampilkan Adikara Fardy)4. Tak Tahan Lagi (menampilkan Gabriel Laufer)5. You're Beautiful On My Mind6. Jangan Marah-marah7. I Do (menampilkan Rama Davis)8. Ujung Rindu (menampilkan Adikara Fardy)Eiffel...I'm in Love 2 mengikuti kisah Adit (Samuel Rizal) dan Tita (Shandy Aulia) setelah 12 tahun menjalani pacaran jarak jauh Jakarta - Paris. Sebagian besar teman Tita telah menikah dan Tita mulai gelisah menantikan Adit melamar dia.Naskahnya ditulis oleh Donna Rosamayna dengan sutradara Rizal Mantovani. Selain Shandy dan Samuel, aktor lain yang terlibat adalah Saphira Indah, Tommy Kurniawan, Helmy Yahya, Hilda Arifin, dan Shakira Alatas.Eiffel... I'm in Love 2 dijadwalkan rilis di bioskop pada Kamis, 14 Februari 2018.(DEV)