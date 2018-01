Disney Rilis Sinopsis Resmi Film Han Solo

Jakarta: Walt Disney telah merilis sinopsis resmi untuk film Solo: A Star Wars Story. Seperti yang kerap diberitakan, film ini akan mengikuti kisah masa muda Han Solo sebelum bertemu dengan rekan alien berbulu lebatnya Chewbacca.



Dilansir dari blog resmi Star Wars, begini sinopsis film garapan Ron Howard ini.

"Menaiki Millenium Falcon dan menjelajah sebuah galaksi yang jauh dalam Solo: A Star Wars Story, sebuah kisah petulangan baru dengan bandit paling dicintai di galaksi."Lewat serangkaian petualangan tak kenal takut di dalam dunia kriminal kelam dan berbahaya, Han Solo bertemu pilot masa depannya Chewbacca serta menjumpai penjudi jahat ternama Lando Calrissian, dalam sebuah perjalanan yang akan menentukan arah para pahlawan dari salah satu kisah Star Wars."Alden Ehrenreich menjadi pemeran Han Solo muda. Joonas Suotamo, pemeran Chewbacca sejak film pertama, kembali menjadi aktor dalam kostum berbulu coklat.Donald Glover menjadi pemeran Lando Calrissian. Emilia Clarke memerankan tokoh baru bernama Kira. Aktor pendukung lain yang terlibat adalah Thandie Newton, Paul Bettany, Warwick Davis, Phoebe Waller-Bridge, dan Ian Kenny.Ron Howard masuk sebagai sutradara pengganti setelah duo Phil Lord dan Christopher Miller dipecat karena 'perbedaan kreatif'. Ron menangani hampir seluruh porsi film saat syuting ulang.Skenario ditulis Jon Kasdan bersama Lawrence Kasdan, yang juga menulis The Empire Strikes Back dan Raiders of the Lost Ark. Komponis veteran John Williams kembali terlibat untuk menggubah lagu tema baru bagi tokoh Han Solo, yang mana belum pernah ada sejak film pertama 1977.Film Han Solo dijadwalkan tayang di bioskop mulai Mei 2018.Komponis musik veteran John Williams kembali terlibat dalam proyek film sempalan Solo: A Star Wars Story. Dia menggubah lagu tema baru bagi tokoh koboi angkasa Han Solo, yang mana belum pernah ada sejak film pertama tahun 1977.(ELG)