David Beckham Muncul Sebagai Cameo di Film King Arthur

Metrotvnews.com, Jakarta: Pesepakbola dan model iklan David Beckham terlibat sebagai pemain ekstra di film King Arthur: Legend of the Sword. Dalam film arahan Guy Ritchie ini, Beckham memerankan salah satu pemimpin pasukan bernama Trigger.



Penonton dapat melihat penampilan suami Victoria eks-Spice Girls ini terlebih dulu lewat cuplikan tayangan yang telah diunggah Warner Bros UK di YouTube. Ditemui Arthur (Charlie Hunnam), Trigger menyuruhnya mengambil pedang yang tertancap.

Arthur kesulitan mengambil dan Trigger kembali meneriakinya untuk menggunakan dua tangan. Pedang excalibur berhasil dicabut.Dalam cuplikan tersebut tampak juga luka sobek di wajah Trigger. Proses membuat riasan luka sobek ini pernah dipamerkan Beckham lewat unggahan video di Instagram.Beckham sebelumnya juga pernah muncul juga muncul sebagai cameo di film Guy Ritchie lainnya yang berjudul The Man from U.N.C.L.E (2015). Dia memerankan pekerja pengatur proyektor film.King Arthur: Legend of Sword telah tayang di bioskop Indonesia.(DEV)