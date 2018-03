Bocoran Seputar Film Wonder Woman 2

Jakarta: Sekuel film Wonder Woman dikabarkan siap dirilis pada November 2019. Pihak distribusi film, Warner Bros tetap menggandeng Gal Gadot sebagai tokoh superhero utama.



Media Screen Rant juga mengabarkan Chris Pine masih ikut bergabung, ditambah dengan kehadiran Kirsten Wiig yang menjadi tokoh penjahat Cheetah.

Film ini masih akan disutradarai Petty Jenkins. Melalui akun Twitter, Jenkins ikut membenarkan kabar pengerjaan sekuel tokoh Ratu Amazon tersebut."(Saya) Sangat semangat memberi konfirmasi untuk berita yang paling mendebarkan. Ya! Benar. Beruntung rasanya bisa menyambut Kirsten Wiig, tokoh sensasional sekaligus berbakat bergabung dalam keluarga Wonder Woman kami. Tidak sabar untuk bekerja dengan salah satu (aktris) favorit saya. Senang rasanya dengan apa yang sudah kita rencanakan," ungkap Jenkins melalui akun Twitter miliknya.Karakter Cheetah (nama alias) pertama kali dikenalkan lewat komik Wonder Woman rilisan 1943. Namun, karakter Cheetah yang diperankan Wiig lebih dikenal lewat karakter nama asli Dr. Barbara Ann Minerva pada 1987.Pihak DC Films melalui Geoff Johns telah menyiarkan kabar melalui Yahoo Movies bahwa pihaknya telah bekerja untuk naskah Wonder Woman 2.Untuk alur cerita, Jenkins sedikit memberi bocoran kepada Entertainment Weekly, latar cerita akan mengambil lokasi di Amerika. Tokoh Wonder Woman itu akan berkunjung ke Amerika. Pada film sebelumnya, pengambilan gambar mengambil lokasi di UK, Prancis dan Italia.Latar film akan diatur menyerupai era 1980an. Tokoh Diana (Gal Gadot) akan melalui petualangan sejarah dengan melawan kekuatan Uni Soviet selama perang dingin berlangsung.Film Wonder Woman 2 awalnya dirilis pada 13 Desember 2019. Namun, rencana itu berubah dan film superhero besutan DC Extended Universe tersebut akan siap rilis pada 1 November 2019.(ELG)