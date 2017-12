Film Ferdinand Jadi Momen Pembuktian John Cena Lebih dari Sekadar Pegulat

Jakarta: Lewat film animasi Ferdinand, John Cena tampaknya ingin menghapus citra yang selama ini menempel dalam dirinya sejak berlaga di atas panggung gulat World Wrestling Entertainment (WWE).



Keterlibatannya dalam film Ferdinand membuat John tak bisa menyembunyikan rasa bahagia.



"Peran ini sangat cocok untukku. Orang-orang akan mendengarku, namun aku harus tetap menahannya sebagai hadiah yang tampak samar," ungkap John Cena kepada Digital Spy.



Diceritakan dalam film, Ferdinand si banteng bertanduk lebih suka mengendus bunga daripada menyeruduk para matador dan bertarung.



"Tak disangka pesan dalam cerita relevan dengan kehidupan nyata dan tidak pernah habis."



"Berbanggalah terhadap diri sendiri, dan jangan biarkan orang lain mengatakan sesuatu yang bukan diri Anda," lanjut John.



"Salah paham dalam film Ferdinand, aku rasa itulah cerita yang ingin dibawakan dari generasi ke generasi. Banyak orang berkata, 'film ini sangat bagus - tampak relevan dengan kondisi sekarang' mereka lupa cerita ini telah terbit sejak 80 tahun lalu (buku cerita The Story of Ferdinand yang diterbitkan pada 1936) dan cerita di baliknya, serta resonansi dengan beberapa orang, setelah sekian lama," kata John.



John Cena bahkan dapat menggambarkan pengalamannya selama 16 kali menjadi juara WWE yang kemudian memerankan tokoh Ferdinand.



"Sekian lama di panggung WWE, penonton mengatakan pada aku, mereka ingin aku berubah. Namun beberapa tahun berlalu, aku belajar jika saya berubah, mereka hanya mengolokku untuk sesuatu hal lain."



"Aku tidak akan pernah memberi mereka kesempatan dan di waktu yang sama aku akan kembali untuk apa yang aku inginkan. Sehingga menurut saya terlibat dalam proyek film ini adalah situasi terbaik."



Kendati kini Cena tampak senang dengan jalur karier yang baru, ia juga ingin orang-orang mengenalnya bukan hanya sebagai pegulat.



Pegulat berusia 40 tahun itu merasa ia pun tidak akan bisa berada dalam proyek film jika sebelumnya tidak terjun ke dunia pergulatan WWE.



"Namun selalu ada tantangan untuk untuk memberi tahu orang-orang ada sebagian kecil dalam diriku untuk diketahui," ungkapnya.



Menurutnya, mengubah perspektif banyak orang adalah dengan menunjukkan kemampuannya saat terlibat proyek film, seperti Ferdinand. Sebelumnya, legenda dunia pegulat berusia 40 tahun tersebut pernah bermain dalam film The Marine (2006) dan 12 Rounds (2009).



Lewat panggung gulat WWE, John Cena dapat lebih paham soal apa yang diinginkannya. Ia pun berproses untuk menemukan kebahagiaan karena sangat berpengaruh terhadap performa Cena dalam film. Ia pun bangga bisa menjadi bagian dari proyek film.



Film Ferdinand dijadwalkan tayang pada 15 Desember 2017 di bioskop Amerika dan Indonesia.





