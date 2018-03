Tiga Hari Tayang, Black Panther Raup Rp2,6 Triliun

Jakarta: Film superhero Marvel Black Panther meraup pendapatan kotor USD192 juta atau sekitar Rp2,6 triliun dalam tiga hari pertama pemutaran di 4.000-an layar bioskop domestik AS dan Kanada. Capaian ini menempatkan Black Panther ke posisi lima film terlaris dalam akhir pekan pembukaan.



Capaian tersebut juga menjadikan Black Panther film terlaris kedua dibanding 17 film Marvel Cienematic Universe lain saat akhir pekan pertama. Selain itu, Black Panther menjadi film superhero dengan skor tertinggi di Rotten Tomatoes dan film superhero paling laris dalam pencapaian pra-penjualan tiket (presale).

Menurut catatan Box Office Mojo, empat film dengan pemasukan tertinggi dalam akhir pekan pembukaan untuk lingkup domestik adalah Star Wars: The Force Awakens (2015), Star Wars: The Last Jedi (2017), Jurassic World (2015), serta The Avengers (2012).Early Man, film animasi dari Lionsgate yang dirilis bersamaan dengan Black Panther, meraup pemasukan domestik USD3,15 juta atau Rp42,6 miliar dari 2.400-an layar. Samson, film drama laga dari Pure Flix, mendapat USD1,97 juta atau Rp26,7 miliar dari 1200-an layar domestik.Jumanji: Welcome to the Jungle (Sony) dan The Greatest Showman (20th Century Fox), yang tayang sejak akhir 2017, masih laris pada akhir pekan kesembilan di bioskop. Jumanji menjadi film kelima terlaris 2017 dan The Greatest Showman terlaris ke-20.Beberapa film laris lain di lingkup domestik Amerika dan Kanada pada akhir pekan terakhir ini adalah Peter Rabbit (Sony Pictures), Fifty Shades Freed (Universal), The 15:17 to Paris (Warner Bros), Maze Runner: The Death Cure (20th Century Fox), Winchester (Lionsgate), The Post (20th Century Fox), dan The Shape of Water (Fox Searchlight).(DEV)