Jude Law dan Johnny Depp Muncul di Foto Terbaru Sekuel Film Fantastic Beats

Jakarta: Potongan gambar-gambar terbaru dari film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald baru saja dirilis. Sekuel dari Fantastic Beasts and Where to Find Them yang sudah tayang pada tahun 2016 lalu akan memasuki bioskop pada 16 November 2018 dan terdapat beberapa pemeran baru.



Pada bulan April lalu, diumumkan bahwa Jude Law telah resmi akan menjadi salah satu pemain dari sekuel film Fantastic Beasts dan akan memerankan Albus Dumbledore, yang kemudian menjadi salah satu tokoh yang cukup diingat di Hogwarts oleh para penonton dalam rangkaian film Harry Potter. Dalam film Fantastic Beats: The Crimes of Grindewald para penonton akan melihat tokoh Dumbledore ketika masih muda.

Sedangkan untuk Johnny Depp mendapatkan peran sebagai Gellert Grindelwald dalam sekuel tersebut yang terlihat berdiri bersama dengan Rosier (Poppy Corb-Tuech) dalam potongan gambar adegan-adegan dari film tersebut baru-baru ini."Di akhir film pertama, penyihir Dark Gellert Grindelwald (Johnny Depp) yang hebat ditangkap oleh MACUSA (Magical Congress of the United States of America) dengan bantuan Newt Scamander (Eddie Redmayne), namun ternyata Grindewald kabur dari tahanan dan telah mempersiapkan para pengikutnya untuk mengumpulkan penyihir darah murni untuk menguasai semua makhluk non-magis, " seperti dituliskan dalam sebuah deskripsi tentang film Warner Bros.Uraian tersebut berlanjut, "Dalam upaya untuk menggagalkan rencana Grindelwald, Albus Dumbledore (Jude Law) mengumpulkan mantan muridnya Newt Scamander, yang setuju untuk membantu dan tidak menyadari bahaya yang akan dihadapi ke depannya. Benang merah dalam film ini berbicara seputar cinta dan kesetiaan diuji, bahkan di antara teman dan keluarga yang paling benar, di dunia sihir yang semakin terpecah."(ELG)