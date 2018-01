Proyek Film Sempalan Game of Thrones Disimpan Hingga 2020

California: Penggemar serial Game of Thrones harus menunggu hingga 2019 untuk bisa menyimak kelanjutan terakhir kisah dari tanah Westeros. Untuk proyek film sempalannya, para penggemar harus menunggu lebih lama lagi karena film-film tersebut baru dirilis setidaknya pada 2020.



"Ada lima proyek prekuel," kata bos pemrograman HBO Casey Bloys dalam wawancara dengan The Hollywood Reporter akhir pekan lalu.

"Jika kami membuat sebuah pilot (contoh) dan serial, tak ada yang akan disiarkan di HBO setidaknya sampai setahun setelah musim terakhir," tutur Casey.Menurut Casey, mereka tak akan mengerjakan rangkaian proyek Game of Thrones dan merilisnya dalam waktu berdekatan. Kendati mengaku sudah punya materi yang seru, Casey tak ingin buru-buru karena setiap orang sulit untuk punya jadwal yang sama."Aku sudah lihat beberapa materi yang seru. Kami punya penulis-penulis hebat yang bekerja di situ. Sangat menyenangkan," ujar Casey."Namun tidak ada jadwal. Tidak setiap orang punya jadwal yang sama. Aku sudah melihat beberapa versi berbeda untuk beberapa hal yang potensial untuk jadi asyik. Namun tak ada jadwal kapan keputusan rencana ini akan diambil," lanjutnya.Casey pun tak menjamin, dari lima proyek yang tersedia, berapa banyak yang akan dia kerjakan menjadi film."Aku akan kerjakan berapa pun dari nol hingga lima," kata Casey tertawa, "Meski mungkin satu, tapi kita lihat nanti."Game of Thrones adalah serial produksi HBO hasil adaptasi lima novel A Song of Ice and Fire karya George RR Martin. Serial sudah berjalan selama tujuh musim dengan total 67 episode sejak 2011.(DEV)